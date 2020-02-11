Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-02-20

ЕРЕВАН, 11 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 февраля, курс доллара США вырос на 0.07 драмa и составил 479.05 драм. Курс евро сократился на 1.74 драмa и составил 522.74 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.50 драм. Курс британского фунта вырос на 1.05 драмa и составил 619.60 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 12.01 драмa и составила 24230.13 драм. Цена серебра выросла на 0.27 драмa и составила 273.92 драм. Цена платины сократилась на 59.43 драмa и составила 14893.55 драм.