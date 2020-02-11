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Азиатские индексы - 11-02-20

Азиатские индексы - 11-02-20

ТОКИО, 11 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 23685.98 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1719.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.39% и составил 2901.67 пункта, а HANG SENG вырос на 1.26% и составил 27583.88 пункта.




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