Артур Алексанян вышел в ¼ финала Чемпионата Европы  

Чемпион Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Артур Алексанян начал чемпионат Европы с победы.

Как сообщает Арменпресс, чемпионат Европы по борьбе продолжается в Риме. Артур Алексанян в 1/8 финала в весовой категории до 97 кг одержал победу над турецким спортсменом Ченком Ильдемом со счетом 7:1. Алексанян вышел в четвертьфинал чемпионата Европы.

Геворг Гарибян (60 кг) победил Августина Боянова-Спанова из Болгарии со счетом 9: 1 в квалификационном раунде.

В весовой категории до 67 кг Карен Асланян одержал победу над шведом Оскаром Симоном (3: 1) в квалификационном раунде, а затем в 1/8 финала одержал победу над грузином Григорием Шотадзе со счетом 9: 0. Малхас Амоян в весовой категории до 72 кг проиграл хорвату Доминику Этлингеру со счетом 5:1. Рубен Гарибян в 1/8 финала одержал победу над израильтянином Игорем Петришиным со счетом 8:0.

Этот чемпионат Европы не является рейтинговым для 32-х летних Олимпийских игр в Токио 2020 года.