Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы Второй Питер Филлипс и его супруга Отем объявили, что разводятся после 12 лет брака, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они пришли к заключению, что это будет лучший путь для их двоих детей и сохранения дружбы. Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, и, хотя является печальным, оно принято на дружеской основе. Главным приоритетом пары останется благополучие и воспитание их прекрасных дочерей Саванны и Айлы", - говорится в заявлении представителя пары.

Букингемский дворец не комментирует ситуацию, однако можно предположить, насколько известие огорчит королеву. Питер Филипс, по некоторым данным, любимый внук королевы, объявил о разводе в и без того крайне тяжелый для королевской семьи период: вскоре после отказа его кузена принца Гарри от статуса высокопоставленного члена королевской семьи и объявления о бессрочной приостановке выполнения королевских обязанностей их дядей принцем Эндрю, который оказался замешан в скандале вокруг обвиненного в торговле несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпстина.

Бизнесмен Питер Филипс – старший сын единственной дочери королевы и герцога Эдинбургского принцессы Анны, он занимает 15 место в линии престолонаследия. Как и его сестра Зара, он не имеет титула и освобожден от выполнения королевских обязанностей.

На канадке Отем Келли Филлипс женился в 2008 году. Их дочерям девять и семь лет.

Разводы в королевской семье – не редкость. Трое из четырех детей Елизаветы Второй пережили развод.