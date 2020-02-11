Загрязнение атмосферы озоном уносит десятки тысяч жизней каждый год

Экологи проследили за состоянием атмосферы в четырех сотнях крупнейших городов Земли и выяснили, что озоновое загрязнение воздуха уносит примерно 13 тыс. жизней их жителей каждый год. Результаты наблюдений ученых были изложены в статье, опубликованной в журнале BMJ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Результаты наших замеров показывают, что почти всех этих последствий можно было бы избежать, если бы власти мегаполисов придерживались тех стандартов по концентрации озона в воздухе, которые предписываются нормами ВОЗ", - пишут исследователи.

По текущим оценкам ВОЗ, около 7 млн человек умирают каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами. Многие исследователи при этом полагают, что реальное число смертей может быть заметно выше. Вдобавок пока ученые не достигли консенсуса по тому, какие виды загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья людей и домашних животных.

В число этих загрязнителей входит и озон - газ, чьи молекулы состоят из трех атомов кислорода. Когда он попадает в нижние слои атмосферы Земли, он перестает защищать ее обитателей от ультрафиолета, как это происходит со стратосферным озоном, и становится мощным парниковым газом, а также "генератором" различных токсичных аэрозолей, содержащих в себе соединения серной и азотной кислоты.