Король Иордании направил из Еревана послание на тему «Религия и толерантность»

В президентской резиденции прибывший в Армению с официальным визитом Его Величество король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн аль-Хашими выступил с посланием на тему «Религия и толерантность» в присутствии официальных делегаций двух стран, местных и иностранных дипломатов, руководителей международных организаций, ученых-востоковедов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, до этого президент Саркисян в своем выступлении, назвав визит короля в Армению историческим, выразил благодарность народу Иордании и царской семье. «Все помнят, что ваш прадед обратился к арабскому народу с просьбой предоставить убежище армянам, пережившим Геноцид армян. И я хочу поблагодарить вас от имени моего народа».

Президент также сообщил, что они провели прекрасную беседу с Его Королевским Высочеством, поговорили о потенциале сотрудничества между двумя странами и двумя народами в сферах туризма, образования, науки, технологий, безопасности, производства продуктов питания, сельского хозяйства.

Его Королевское Высочество Абдалла II от имени иорданской делегации выразил глубокую благодарность за теплое гостеприимство. «Ереван, будучи одним из старейших городов мира, является ярким и молодым городом, - сказал король, - он напоминает мне мою любимую Иорданию. Наши две страны и народы занимают уникальное место в современном мире, оставаясь верными своей идентичности, культуре и вере. Иордания, как и Армения, сделала свой человеческий потенциал своей главной движущей силой. Наши страны могут многое извлечь из сотрудничества, чтобы реализовать этот многообещающий потенциал.

Хотя это наш первый официальный визит в вашу прекрасную страну, мы чувствуем, что мы в семье, и на самом деле мы семья. Наши семейные отношения длятся на протяжении веков. Мой прадед, которого Вы упомянули, господин президент, призвал нас любить Бога и нашего соседа и предоставил убежище семьям христиан-армян. Мой прадедушка, мой дедушка и я, помогая нуждающимся семьям, поняли, что это был единственный вариант. Это обязательство, которое Иордания продолжает выполнять. Тысячи иорданцев имеют армянское происхождение. Они чтят наши две страны и играют жизненно важную роль в искусстве, образовании, общественной службе, бизнесе и многом другом. Они формируют основу, на которой наша дружба продолжает расти».

Абдалла II сказал, что Иорданское Хашимитское Королевство готовится отпраздновать свое первое 100-летие. «Мы гордимся иорданцами армянского происхождения, которые внесли свой вклад в развитие и процветание нашей родины, - сказал он. - Наша общая история намного больше, чем это. Армяне на Ближнем Востоке считаются частью самой древней христианской общины в мире. Они являются неотъемлемой частью прошлого нашего региона. Мы намерены работать с Вами, чтобы они продолжали играть ключевую роль в формировании нашего настоящего и светлого будущего.

Армянская Апостольская Церковь Святого Карапета в Иордании стоит на месте крещения Иисуса Христа на реке Иордан. Это обеспечивает постоянное присутствие армянской истории в нашей стране.

Армянский квартал в Иерусалиме был частью города на протяжении веков, и армянская патриархия находился под защитой Омара. Традиция сосуществования христиан и мусульман насчитывает 1300 лет. Это наследие продолжается сегодня в исламских и христианских святынях. Это долг, который я с гордостью выполняю. Я особенно горжусь тем, что на меня возложена обязанность защищать священное место Армянского Патриархата Иерусалима. Иерусалим имеет большое историческое значение не только для меня и моей семьи, но и для последователей трех этнических религий. Все они способствуют сохранению духовности, мира и того сосуществования, которое он символизирует. Мы не можем позволить Святому городу стать осью насилия и разделения. Самобытность и правовой статус города, а также сохранение исторического статус-кво, связанного с христианскими и исламскими святыми местами, будут иметь решающее значение. Мы рассчитываем, что христианские лидеры и друзья, такие как Вы, во всем мире сохранят Иерусалим как город мира и единства. Сегодня я говорил о нашей давней дружбе, которая имеет глубокие исторические корни. За последние 100 лет армяне иорданского происхождения стали образцом в истории, доказав, что дружба и, конечно же, братство всегда побеждают.

Я надеюсь, что в ближайшие дни, месяцы мы сможем вместе написать новую главу, которая началась очень давно и основана на партнерстве и больших перспективах».