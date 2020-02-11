Экономическое чудо: как Армения обошла Россию

Экономика России в 2019 году выросла весьма символично — всего на 1,3%. Самая зависимая от нашей страны Белоруссия — только на 1,2%. Остальные члены Евразийского союза, не сильно интегрированные в РФ, показали рост, многократно превышающий российский — до 8% в год, сообщает Арменпресс со ссылкой на Gazeta.ru.

Страны — члены Евразийского союза подвели предварительные итоги состояния своих экономик. В минус никто не ушел, подросла вся евразийская пятерка — Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия.

Но разрыв в росте ВВП оказался шокирующим — почти в 7 раз. Безусловный лидер — Армения. По итогам первых девяти месяцев 2019 года рост ее экономики составил 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. Прогноз в целом за год, обозначенный министром экономики Тиграном Хачатряном, — 7,9%. Это самый весомый результат не только среди евразийских партнеров. Армения может оказаться лучшей в черноморском регионе, включающем Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину и другие страны.

Те позитивные шаги, которые делаются сейчас в Армении, в том числе, борьба с коррупцией, создание понятных правил игры для бизнеса, прозрачная банковская система, все это положительно сказывается на планах инвесторов, отмечает президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

Положительно скажется на развитии экономики Армении намерение повысить долю капитальных расходов государства на развитие инфраструктуры в бюджете с 2,8% от ВВП до 5%, прогнозирует он.

За счет чего случилось «армянское экономическое чудо»? Впечатляющих успехов ни в росте промышленности, ни в торговле не произошло. А в сфере строительства рост даже замедлился до 4,5%, в энергокомплексе страны — до 2,7%.

Прорыв был обеспечен желанием властей и общества обелить и либерализовать экономику. В 2018 году Армения пережила политический кризис. Новый парламент и премьер Никол Пашинян создали Комиссию по предотвращению коррупции и организовали реальный контроль за доходами и расходами чиновников.

В результате раскрытия 346 коррупционных схем в бюджет вернули $105 млн — в 7 раз больше того, что возвращалось по этим же поводам за последние 11 лет.

Из $3 млрд бюджета Армении $1 млрд разворовывался, еще примерно $900 млн не доходило до бюджета в виде налогов, сообщали местные СМИ со ссылкой на налоговую службу страны. После смены власти наметилась тенденция к сокращению теневой экономики, хотя она еще остается значительной — около 20%. За счет выхода доходов из тени налоговые поступления выросли в прошлом году на 43,6% по сравнению с 2017 годом, и на 20% по сравнению с 2018 годом.