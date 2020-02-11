Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли
Под угрозой заражения новым коронавирусом, если его не удастся взять под контроль, может оказаться две трети населения Земли, считает видный гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян.
В интервью британской газете The Guardian он сказал, что большинство экспертов склоняются к тому, что каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям, то есть показатель пораженности может составить 60-80%, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
По словам Ляна, сейчас основными задачами являются определение масштабов распространения вируса, а также выяснение, действительно ли меры, принятые в Китае, дают результаты.
"Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится", - сказал собеседник газеты. "Допустим, меры Китая (по борьбе с эпидемией коронавируса - ИФ) сработают, - продолжил он. - Но насколько долго можно держать школы закрытыми? Как долго можно блокировать целый город?"
Лян - один из экспертов мирового уровня в сфере коронавирусных эпидемий. В 2002-2003 гг. он работал вместе с британскими коллегами над сдерживанием эпидемии атипичной пневмонии.