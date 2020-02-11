Премьер-министр Армении направил поздравительные послания президенту и духовному лидеру Ирана 

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани и верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи по случаю 41-ой годовщины Исламской революции.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в направленном президенту ИРИ поздравительном послании премьер-министра Республики Армения, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана с 41-й годовщиной победы Исламской революции.

Многовековая дружба и исторические традиции между нашими народами являются прочной основой для дальнейшего прогресса в армяно-иранских отношениях.

Убежден, что полная реализация достигнутых в ходе моего визита в Иран договоренностей, а также совместных программ будет способствовать расширению двусторонних отношений на благо обоих народов.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Армению в удобное для Вас время.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирана - благополучия и мира”.

В послании верховному лидеру Исламской революции Ирана Сейеду Али Хаменеи, в частности, говорится:

“Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Ирана с 41-й годовщиной победы Исламской революции.

Убежден, что Исламская Республика Иран продолжит идти по пути развития, добиваясь новых успехов.

Исходящие из глубины веков армяно-иранские отношения, основанные на нерушимой дружбе и взаимном уважении между нашими народами, являются залогом расширения двустороннего сотрудничества.

Армения заинтересована в продвижении всеобъемлющей двусторонней повестки дня с дружественным Ираном на благо и процветание наших народов.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и долголетия, а дружественному народу Ирана - мира и процветания”.