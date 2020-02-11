Правительство планирует превратить полицию в министерство

Министерство юстиции Республики Армения начало широкие общественные обсуждения Стратегии реформ полиции Республики Армения на 2020–2022 годы, в которой предлагается создать министерство внутренних дел. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на единый сайт для публикации проектов электронных правовых актов, министерство считает необходимым создать структуру, типичную для демократического парламентского государства с классическими функциями выработки политики и осуществления, иными словами, министерство внутренних дел.

«Создание министерства позволит обеспечить как парламентский, так и гражданский контроль. Это изменение повлечет за собой законодательные изменения, а также некоторые внутренние структурные изменения», - говорится в проекте.

Согласно проекту, в свете новых норм и принципов уголовного права, необходимо также уточнить функции полиции в области предварительного следствия в уголовном судопроизводстве с учетом отраслевого законодательства.