Проект бюджета США позволяет подготовить высадку астронавтов на Луну к 2024 году

Проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год демонстрирует поддержку со стороны администрации США планов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по высадке астронавтов на Луну к 2024 году. С таким заявлением выступил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В проекте бюджета содержится увеличение на 12% [финансирования космического ведомства] <...>, - указал он. - Поддержка со стороны президента усилилась как раз в тот момент, когда мы закладываем основы для первой высадки женщины и очередной высадки мужчины на южный полюс Луны к 2024 году. Этот [проект] бюджета позволит нам четко следовать намеченному плану".

Брайденстайн подчеркнул, что одним из наиболее важных аспектов он считает выделение "более $3 млрд на разработку [лунного] посадочного модуля". "Впервые с момента реализации программы Apollo у нас есть прямое финансирование на создание посадочного модуля", - указал глава NASA. Программа Apollo была запущена в 1961 году и предусматривала высадку человека на естественном спутнике Земли. Она состоялась в июле 1969 года.

В понедельник правительство США опубликовало предложенный администрацией проект федерального бюджета, который включает в себя $25,2 млрд на деятельность NASA.