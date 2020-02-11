24 апреля в Версале состоится концерт в память о жертвах Геноцида армян

Лучшие произведения армянских композиторов прозвучат 24 апреля в Королевском соборе Версаля на концерте, посвященном памяти жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», по данным сайта Королевского собора Версаля, этот город станет местом, “где можно будет услышать голос армянского народа посредством музыки, которая является символом его многовековой истории”.

В концерте прозвучат произведения Арно Бабаджаняна, Комитаса и Арама Хачатуряна в исполнении Мелоди Луледжян( сопрано), Шушан Сираносян (скрипка), Астриг Сираносян (виолончель) и Вардана Мамиконяна (фортепиано).