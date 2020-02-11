НАТО призвала Дамаск прекратить операцию в Идлибе

НАТО глубоко озабочена наступлением сирийской армии в Идлибе и призывает Дамаск прекратить операцию. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав Минобороны альянса 12-13 февраля.

"Мы видим, что идут боевые действия без разбора, мы глубоко обеспокоены и мы осуждаем это. Поэтому мы призываем режим [президента Сирии Башара] Асада и Россию, которая оказывает поддержку Асаду, прекратить нападение", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам генсека, ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию в Сирии. "Режим Асада должен прекратить такие ужасные нападения на мирное население в Идлибе. Этот вопрос министры также будут обсуждать", - добавил он.