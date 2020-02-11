В 2019 году выбросы углекислого газа в мире впервые не превысили предыдущие показатели

Выбросы диоксида углерода (СО2) на планете в 2019 году впервые за минувшее десятилетие не превысили показатели предыдущего года - 33 млрд тонн, несмотря на рост мировой экономики почти на 3%. Об этом сообщает во вторник британская газета Financial Times со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно информации МЭА, сократились выбросы углекислого газа в энергетическом секторе государств с развитой экономикой, включая ЕС и США, за счет уменьшения использование угля на 15-25%. Общий же объем подобных выбросов в передовых странах упал до уровня, "который наблюдался в конце 1980-х годов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Падению выбросов СО2 способствовали, по словам главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, стабильный рост использования энергии ветра и солнца, решительный переход от угля к природному газу и более широкое использование ядерной энергии. "Переход к более экологически чистым источникам начинает ускоряться, - сказал Бироль. - Это вселяет надежду на то, мы подошли к пику выбросов, и теперь они начнут снижаться".

Новые данные стали, по оценке издания, несколько неожиданными для экспертов, которые предполагали, что тенденция к увеличению выбросов в мире диоксида углерода продолжится с учетом их роста в 2017 и 2018 годах.