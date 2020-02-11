Будет восстановлен памятник XVII века, находящийся на улице Аргишти в Ереване

Совет старейшин Еревана на 1-ом заседании 4-ой сессии 11 февраля принял решение: земельные участки 48 и АВ площадью 4585 кв / м и 1020 кв / м, принадлежащих Юрию Африкяну по адресу 48/1, из категории земель промышленного пользования и другого производственного назначения перевести в категорию земель поселений.

Как передает «Арменпресс», владелец данного имущества Юрий Африкян должен реализовать инвестиционную программу, которая будет включать в себя работы по застройке гостиничного комплекса, центра армянских ремесел и музея армянских ремесел. Планируется реконструировать находящиеся на обсуждаемом участке строения производственного назначения с соблюдением положений действующего на данной территории режима застройки гостиничного комплекса.

В рамках реализации программы Африкян обязался собственными силами и средствами восстановить мост “Кармир”, который является историко-культурным памятником XVII века и находится на грани разрушения.

“К застройкам этой территории нужно отнестись внимательно. Это историко-культурное сердце Еревана”, - отметил председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования Арсен Карапетян.

Член фракции “Мой шаг” Совета старейшин Асмик Хачунц отметила, что необходим контроль над восстановительными работами моста. Она подчеркнула, что любой застройщик должен со всей ответственностью относиться к историко-культурным ценностям этой территории.