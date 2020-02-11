Россия поддерживает готовность сторон к компромиссу в карабахском вопросе: Руденко

Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко международному информационному агентству «Россия сегодня».

Вопрос: Какова роль России в нагорно-карабахском урегулировании?

Ответ: Россия всегда занимала активную посредническую позицию. Содействие сторонам в урегулировании этого затяжного конфликта относится к числу наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Карабахская тема остается в центре внимания Президента России, Министра иностранных дел. Это обстоятельство придает особое значение осуществляемой посреднической деятельности, определяет повышенное внимание к ее результатам. Среди документов, подписанных при непосредственном содействии России, – Соглашение 1994 года о прекращении огня, до сих пор являющееся основой для перемирия. Важным этапом на пути посреднических усилий нашей страны стало принятие в 2008 году Московской декларации, в которой говорится о политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Это первый и пока единственный документ по НКУ, под которым стоят подписи лидеров Азербайджана и Армении. Как Вы знаете, Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в 2016 году, пригласив в Москву начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении.

Осуществляем свою посредническую миссию в тесном контакте с французскими и американскими партнерами. В апреле прошлого года в Москве С.В.Лавровым была организована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, на которой присутствовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ. На ней в развитие договоренностей, достигнутых между И.Г.Алиевым и Н.В.Пашиняном в Вене в прошлом году, были выработаны конкретные предложения, направленные на создание атмосферы, благоприятствующей возобновлению переговорного процесса по существу урегулирования. Среди них – меры по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, по облегчению участи лиц, находящихся в заключении на территории сторон. Условлено о взаимных поездках представителей СМИ, рассмотрены некоторые узловые проблемы урегулирования. Ряд этих предложений воплощен в жизнь. Ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной. Действует линия связи между Ереваном и Баку. Осуществлены взаимные поездки журналистов. Возвращены находившиеся в плену Завен Карапетян и Ильвин Ибрагимов. Продолжается работа по другим заключенным. К ней подключен МККК. Считаем, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру. Об этом, в частности, шла речь на недавней встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве. Стороны заявляют о готовности продолжить поиск компромиссных развязок. Поддерживаем этот настрой. Основа для продолжения работы есть. Главное – это проявить политическую волю.