Мы с Вами, Китай: Гюмри отправит в Сиань гуманитарную помощь

Гюмри отправит в Сиань гуманитарную помощь. Один из вопросов повестки заседания Совета старейшин Гюмри 11 февраля был посвящен выделению денежных средств на приобретение медицинских принадлежностей для отправки гуманитарной помощи из Гюмри в город Сиань Китайской Народной Республики. Проект был составлен на основе писем, полученных из Сиани. Требуемая сумма составляет 2 млн драмов, в которые входит необходимая сумма для медицинских принадлежностей и и для почтовой службы. Медицинские принадлежности были закуплены с учетом потребностей Сиани. Как сообщает «Арменпресс», в рамках предусмотренной суммы были приобретены одноразовые халаты, маски, бахилы и перчатки. “Приблизительный вес посылок - 320 кг. Посылки дойдут до Сиани в течение 4 - 5 дней. На данный момент эти предметы упаковываются, после чего будут перевезены в почтовое отделение компании, осуществляющей почтовую службу, и отправлены в Китай”, - отметил мэр Гюмри Самвел Баласанян, сообщив, что с учетом транспортных расходов сумма может быть больше 2 млн драмов.

Кроме предметов, приобретенных из общинного бюджета, директор одной из аптек Гюмри со своей стороны бесплатно предоставил еще и 6000 масок. Решение о предоставлении помощи Совет старейшин Гюмри принял единогласно.

Гюмри и Сиань подписали Меморандум о сотрудничестве в 2015 году.

Ситуация с распространением коронавируса в дружественном Китае не оставила равнодушным армянский народ. В Армении различные люди выражают слова, поддерживающие дружественное государство и его народ.

Серией статей “Мы с тобой, Китай” Арменпресс будет представлять проводимые акции поддержки и слова поддержки.

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV в Китае, за сутки увеличилось на 108 человек, в общей сложности погибли 1 016 человек, почти 4 тысячи человек выздоровели. По состоянию на 11 февраля число случаев заражения в стране достигло 42 638 человек.

Арменуи Мхоян