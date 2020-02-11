Константин Орбелян вновь занимает должность директора Оперного театра

Художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. Александрра Спендиаряна Константин Орбелян вновь вступил на должность директора Оперного театра.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на встрече с журналистами 11 февраля.

“С 10 февраля я вновь являюсь директором театра. Возможно, некоторые очень довольны этим, а некоторые нет. Я могу взять на себя обязанности директора театра до 3 августа этого года. Потом посмотрим, что будет”, - отметил Орбелян и сказал, что театр собирается поставить балет Ваче Шарафяна “Старые боги”, в деле реализации которого средства предоставило Министерство НОКС РА.

По словам Орбеляна, ранее достигнутые договоренности были отменены, поскольку театр не получал государственного содействия.

Он напомнил, что в период его руководства театром они гастролировали в Дубае, Кувейте, поставили оперный спектакль “Манон”, балетный спектакль “Чиполлино”, в деле постановки которых государство не оказало никакого содействия.

Художественный руководитель и директор театра подчеркнул, что опера имеет ряд проблем, которые необходимо решить. В ремонте нуждается крыша, система вентиляции в плохом состоянии - зимой холодно, а летом так жарко, что работать становится невозможно.

Говоря о спектаклях, которые он очень хотел бы поставить, Орбелян сказал, что нам, как воздух, нужны балетные спектакли. В репертуаре “Хрустальный замок” и “Чиполлино”. Мы обязаны поставить балеты “Щелкунчик” и “Лебединое озеро”. Очень хочу поставить “Снежную королеву” с музыкой Тиграна Мансуряна”, - подчеркнул Константин Орбелян.

29 марта 2019 года приказом и. о. министра культуры Армении Назени Гарибян Константин Орбелян был освобожден от должности директора Оперного театра. Орбелян подал гражданский иск против Назени Гарибян, требуя признать приказ Гарибян “О прекращении полномочий Константина Орбеляна” от 3 марта 2019 года недействительным, восстановить его на должности, и выплатить сумму вынужденного простоя. Выиграв суд, Орбелян восстановился на своем посту.

Орбелян в 2016 г. был назначен художественным руководителем Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, в июле 2017 года по приказу бывшего министра культуры Армена Амиряна директором театра.