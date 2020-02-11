Звезда «Моей ужасной няни» умер в 25 лет

Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Об этом его мать Лиз Дженсен сообщила в Twitter.

О смерти Коулмэна также сообщил в Facebook его отчим Карстен Дженсен. По его словам, артист умер во время пробежки. Перед смертью никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось. Подробности пока не раскрываются.

Рафаэль Коулмэн сыграл одну из главных ролей в фэнтези-комедии «Моя ужасная няня» в возрасте 9 лет. Картина вышла в 2005 году. В 2009-м он также снялся в ленте «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет». Коулмэн обучался на зоолога в Университете Манчестера. После окончания вуза он занялся экоактивизмом и вступил в движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.