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Звезда «Моей ужасной няни» умер в 25 лет

Звезда «Моей ужасной няни» умер в 25 лет

Британский актер Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет. Об этом его мать Лиз Дженсен сообщила в Twitter.

О смерти Коулмэна также сообщил в Facebook его отчим Карстен Дженсен. По его словам, артист умер во время пробежки. Перед смертью никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось. Подробности пока не раскрываются.

Рафаэль Коулмэн сыграл одну из главных ролей в фэнтези-комедии «Моя ужасная няня» в возрасте 9 лет. Картина вышла в 2005 году. В 2009-м он также снялся в ленте «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет». Коулмэн обучался на зоолога в Университете Манчестера. После окончания вуза он занялся экоактивизмом и вступил в движение Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 




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БелТА


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