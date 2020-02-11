Рианна рассказала, с кем планирует отметить День святого Валентина

Американская певица и актриса Рианна на презентации ее новой коллекции одежды в Нью-Йорке рассказала журналисту из издания The Cut, как и с кем планирует отметить День святого Валентина.

"Я собираюсь быть в студии. Очень волнуюсь по этому поводу. Не могу сказать, с кем я работаю, но я давно хотел с ним записать музыку", — прокомментировала поп-звезда.

Но потом не выдержала и призналась: "Хорошо, я скажу вам. Это Фаррелл Уильямс",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рианна также дала совет девушкам, которым не с кем отметить день влюбленных. По ее мнению, правильнее всего купить себе новый комплект нижнего белья и вкусно поесть.

Ранее СМИ писали, что девятый альбом исполнительницы должен был выйти в декабре 2019 года. Однако релиз по непонятным причинам так и не состоялся.

О новой дате выхода пластинки пока неизвестно.