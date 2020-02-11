В суде продолжается обсуждение вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Кочаряна

В суде общей юрисдикции Еревана началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как сообщает «Арменпресс», на предыдущем судебном заседании группа защиты Роберта Кочаряна представила ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Роберта Кочаряна, обсуждение которого продолжается на судебном заседании 11 февраля.

Адвокат Кочаряна Арам Орбелян, ссылаясь на Конституцию РА, подчеркнул, что в марте 2008 года Роберт Кочарян действовал исключительно в рамках полномочий президента. По словам Арама Орбеляна, нарушено и продолжает нарушаться право Кочаряна на неприкосновенность и презумпцию невиновности. Завершив выступление, Орбелян попросил суд прекратить уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна и прекратить это дело.

В качестве обвиняемых по делу фигурируют второй президент Армении Роберт Кочарян, экс-начальник Генштаба ВС Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер РА Армен Геворгян и экс-министра обороны Сейран Оганян.