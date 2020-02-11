В Италии арестовали почти 40 предполагаемых членов римской мафии

Итальянские карабинеры во вторник утром провели масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью в Риме, выполняя ордеры на арест 38 человек.

Как отмечается в сообщении карабинеров, среди арестованных оказался один из бывших главарей так называемой "банды Мальяна" - легендарной преступной группировки, сложившейся в конце 70-х годов на юго-западной окраине Рима,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Помимо задержаний предполагаемых представителей группировки карабинеры наложили аресты на их активы и ценности на 15 миллионов евро. Как считается, движимое или недвижимое имущество было либо получено преступным путем, либо использовалось в криминальной деятельности.

Операция правоохранителей коснулась не только провинции Рима, но и Падуи на севере и Лечче на юге Италии, а также прошла в Испании и Австрии.