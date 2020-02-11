ЕСПЧ признает, что каждый армянин, оказавшийся под контролем Азербайджана, будет под  угрозой: МИД

Решение Европейского суда по правам человека констатирует, что каждый армянин, оказавшийся под контролем властей Азербайджана, независимо от статуса, будет под угрозой. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство иностранных дел Армении, откликнувшись на решение ЕСПЧ от 30 января.

“30 января ЕСПЧ вынес решение по делу Сарибекян и Балян против Азербайджана. Это касается обстоятельств смерти в отделении военной полиции Азербайджана, оказавшегося в Азербайджане гражданина Армении Манвела Сарибекяна. Манвел Сарибекян11 сентября 2010 г. из-за плохих погодных условий заблудился на приграничном участке Тавушской области и оказался на азербайджанской стороне, а через месяц, 4 ноября, тело Сарибекяна азербайджанской стороной было передано армянской. Согласно азербайджанской версии, армянский пастух покончил с собой в подразделении военной полиции МО Азербайджана.

Необходимо отметить, что азербайджанская сторона возбудила уголовное дело в отношении Манвела Сарибекяна с заведомо ложными обвинениями и пытками вынудила его выступить по азербайджанскому телевидению.

Европейский суд по правам человека зафиксировал нарушения основополагающих прав гражданина РА, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (далее -Конвенция), в частности, нарушение статьи 2 Конвенции (право на жизнь) и материально-правовых аспектов, а также статьи 3 Конвенции (запрещение пыток), поскольку у Европейского суда по правам человека не вызывает сомнений, что Сарибекян подвергся слишком серьезным и жестоким страданиям, они были проведены преднамеренно в отношении арестованного лица, находящегося под прямым контролем азербайджанских властей.

Решение беспрецедентно. Европейский суд по правам человека впервые зафиксировал ответственность Азербайджана за лишение жизни гражданина Армении и констатировал, что гражданин Армении был замучен, в частности, в результате насильственных действий личного состава подразделения военной полиции Азербайджана.

Этот вердикт в очередной раз подтверждает, что Азербайджан открыто нарушает международные обязательства по защите прав человека.

Армения приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан Армении и армянского народа и восстановления справедливости”, - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении МИД Армении.