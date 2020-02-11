Арсен Торосян встретился с членом Коллегии по вопросам технического регулирования ЕАЭС В. Назаренко

Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с членом Коллегии (министром) по техническому регулированию ЕАЭС Виктором Назаренко. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Стороны обсудили вопрос о внесении изменения в “Единый перечень продукции” от 28 января 2011 года.

Согласно поправкам, техническому регулированию также подлежат продукты, содержащие никотин, и никотиновые наполнители для систем доставки никотина.

Виктор Назаренко коснулся вопроса классификации веществ, включенных в понятие никотиновой продукции, и табачных изделий, используемых путем нагрева.

Стороны обсудили вопрос подчинения табачных изделий, используемых путем нагрева техническому регламенту классических табачных изделий, а не отдельному регулированию.

Одновременно было решено, что будут организованы дальнейшие обсуждения с ответственными лицами данной сферы стран ЕАЭС по вопросу необходимости внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза “Технический регламент табачных изделий”.

В ходе встречи была также представлена необходимость срочного упорядочения и других опасных пищевых продуктов, содержащих никотин.

Министр здравоохранения Арсен Торосян поблагодарил за сотрудничество и выразил надежду, что в ближайшее время вопросы, которые були обсуждены, найдут свое решение.