Оппозиционная либеральная партия "Фианна фойл" получила по итогам досрочных выборов парламентское большинство с перевесом в один голос. Итоговые результаты подсчета голосов на прошедших в субботу в Ирландии выборах сообщил во вторник национальный телеканал RTE.

"Фианна фойл" получила 38 из 160 депутатских мандатов, национал-республиканская партия "Шинн фейн" - 37. Правящая ныне консервативная партия "Фине гэл" - 35 мандатов, уступив своим главным соперникам. Партии "зеленых" достались 12 мест в парламенте, лейбористы и социал-демократы получили по шесть мандатов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первое заседание парламента нового созыва состоится 20 февраля, уточнил телеканал. Для формирования же нового правительства потребуется время: распределение депутатских мест предвещает сложные межпартийные консультации по поводу конфигурации правящей коалиции, и трудно исключать сценария повторных выборов, сообщил RTE.