МИД сообщил, когда можно будет говорить об авиасообщении с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения каких-либо угроз для безопасности россиян, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Как напомнил Руденко, введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии является временной вынужденной мерой, на которую Москве пришлось пойти в ответ на грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне 2019 года во время международной конференции православия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Говорить о ее отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего, речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - сказал Руденко.

Ранее спецпредставитель грузинского премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Грузия будет приветствовать возобновление прямых авиарейсов с Россией, с точки зрения безопасности туристов не существует никаких проблем.