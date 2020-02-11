“Америабанк” по основным показателям вновь лидирует в банковской системе Армении

“Америабанк” по результатам исследования в 2019 году сохранила свою лидирующую позицию в банковской системе Армении по основным финансовым показателям, в частности по активам, обязательствам перед клиентами, кредитным инвестициям, капиталу и чистой прибыли. Об этом «Арменпресс» сообщили в “Америабанке”.

Активы “Америабанка” за год выросли на 24%, составив 866.9 млрд драмов, за тот же период 2019 года на 26% выросли обязательства банка, достигнув 647.8 млрд драмов, обязательства по отношению к клиентам возросли на 44%.

Кредитный портфель банка по итогам отчетного года вырос на 7%,достигнув 585.7 млрд драмов. Чистая прибыль банка составила 12,1 млрд драмов, что превышает показатель за аналогичный период 2018 года на 15%.

Отметим также, что в 2019 г. лидирующим налогоплательщиком банковской системы Армении вновь стал Америабанк - 8,56 млрд драмов по объему налогов, уплаченных в госбюджет РА.

ЗАО “Америабанк”

“Америабанк” является одним из динамично развивающихся банков Армении и входит в число самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. ЗАО “Америабанк” - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений. По итогам года Америабанк лидирует в банковской системе Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль, капитал).

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