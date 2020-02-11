В Иране проходят массовые шествия в годовщину революции

Массовые ежегодные шествия проходят в различных городах Ирана в 41-ую годовщину революции, которая привела к падению монархической власти и установлению исламской республики.

В Иране в данный момент проходят торжества в связи с годовщиной исламской революции 1979 года, которые начались 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. Празднования носят название "Дахе-е фаджр" ("Десять дней рассвета"),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Шествия, начавшиеся во вторник, проходят в более чем пяти тысячах, по данным государственного телевидения, городах страны, в том числе в таких миллиониках, как Тегеран, Мешхед и Тебриз.

В Тегеране традиционно для таких мероприятий участники заполнили центральные улицы города, занимая целый ряд площадей на улице Энгелаб (улица "Революции"). Президент Ирана Хасан Роухани и другие официальные лица страны приняли участие в шествиях.