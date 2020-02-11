Время в Ереване: 11:07:36,   12 Февраль

Армянка стала победительницей конкурса красоты “Мисс Бостон”

Армянка стала победительницей конкурса красоты “Мисс Бостон”

Армянская красавица Кристина Аянян, которая с раннего возраста участвует в различных конкурсах красоты и добилась заметных успехов в этой области, была признана победительницей ежегодного конкурса “Мисс Бостон”.

Как передает «Арменпресс», Аянян родилась в США. В десятилетнем возрасте она была признана победительницей детско-юношеского конкурса “Мисс Бостон”, а в 2013 году получила главную корону конкурса красоты среди подростков штата Массачусетс.

По одному поводу красавица отметила, что любит Армению, и каждый год с нетерпением ожидает своего приезда в Армению. Кристина Аянян подчеркнула, что любит воздух, природу и живописные места Армении.

Кристина Аянян - корреспондент “Armenian Weekly”.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации