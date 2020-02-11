Президент Армении и король Иордании обсудили потенциал сотрудничества в разных сферах

Президент Республики Армения Армен Саркисян и король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн аль-Хашими обсудили вопросы, связанные с потенциалом сотрудничества двух стран в различных сферах. Как передает «Арменпресс», об этом после встречи с королем Иордании в резиденции президента Армении сказал Армен Саркисян. “Мы с Его величеством вчера и сегодня провели прекрасные обсуждения. Мы обсудили потенциал сотрудничества наших стран в сферах туризма, образования и науки, технологий, безопасности продуктов питания, сельского хозяйства”, - представил президент Армении.

Президент Армении Армен Саркисян выразил мнение, что визит короля Иордании в Армению является историческим.

“Я думаю, что это исторический визит не только в том смысле, что Его величество впервые посещает Армению, но и в том, что дружба двух стран и народов имеет тысячелетнюю историю. Это для меня, как для армянина, хорошая возможность выразить мою благодарность Вашему народу и Вашей семье, потому что мы все помним, что Ваш прадед 100 лет назад направил послание арабскому миру с просьбой предоставить убежище армянам, спасшимся от геноцида. Хочу преклонить голову перед Вашей семьей и Вашими предками, также хочу поблагодарить Вас и от имени нашего народа”, - обратился Армен Саркисян к королю Иордании.