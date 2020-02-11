В Хубэй прибыли более 20 тысяч медиков со всего Китая

Более 20 тысяч медиков со всего Китаяприбыли в провинцию Хубэй на борьбу со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, говорится в заявлении Госсовета КНР.

"По состоянию на данный момент, более 20 тысяч медицинских сотрудников со всей страны направлены в Ухань и во многие другие города провинции Хубэй для оказания медицинской помощи", - сказано в сообщении на сайте Госсовета.

С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену. Только за один день - 9 февраля - в Ухань прибыли 6 тысяч медицинских работников, чтобы доставить их в Ухань из 16 других регионов страны, потребовался 41 авиарейс,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В связи с тем, что самая большая ответственность в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи медиков, их в стране стали называть "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах".