В Вене проходит встреча армянских дипломатов

В Вене стартовала встреча руководителей дипломатических представительств Армении, аккредитованных в Европе и в международных и региональных организациях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В повестке обсуждения - вопросы внешней политики Армении, региональной и международной актуальности”, - отметила Нагдалян.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 10 февраля с рабочим визитом выехал в Вену для участия на Международной министерской конференции по ядерной безопасности. На конференции он выступит с речью.