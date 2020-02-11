Легенда гимнастики Альберт Азарян отмечает 91-летие

Легенда армянской и мировой гимнастики Альберт Азарян празднует свое 91-летие. Как передает «Арменпресс», трехкратный олимпийский чемпион и сегодня с той же энергией и воодушевлением продолжает участвовать в буднях своей спортшколы.

“Поздравить меня пришли мои воспитанники и также мэр (мэр Еревана Айк Марутян - авт.). Они, вернули меня в мои 19 лет”, - сказал в беседе с Арменпресс легендарный спортсмен. Он отметил, что вечером свой день рождения будет отмечать с семьей.

Альберт Азарян родился в 1929 году в Гандзаке.

В 1952 году он впервые стал чемпионом СССР в упражнении на кольцах. В 1953 году в составе сборной СССР участвовал в международных соревнованиях в Китае и во Франции. В 1954 году в составе сборной СССР участвовал в чемпионате мира в Италии и стал чемпионом мира по упражнениям на кольцах. В 1955 году в ФРГ участвовал в чемпионате Европы и завоевал две медали. В 1956 Альберт Азарян году окончил Армянский государственный институт физической культуры. В 1956 году в Австралии стал чемпионом Олимпийских игр. В 1958 году в Москве принял участие в чемпионате мира, завоевав звание чемпиона мира. В 1960 году стал чемпионом Олимпийских игр в Италии. В 1961 году участвовал в международных соревнованиях в США, после чего выступал на Кубе. В 1963 году участвовал в Малых Олимпийских играх азиатских стран в Индонезии, где завоевал две золотые медали - кольца и турник и стал абсолютным чемпионом.

Арменпресс поздравляет легендарного спортсмена.