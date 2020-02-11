Би-би-си снимет сериал о Грете Тунберг

Би-би-си снимет сериал о шведской школьнице и экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщила пресс-служба британской вещательной корпорации, отметив, что производственным процессом займется компания BBC Studios.

"Ученые во всем мире согласны с тем, что глобальное повышение температуры должно быть ограничено полутора градусами, чтобы избежать необратимых цепных реакций. На протяжении всего сериала группа экспертов будет излагать научные факты, которые лежат за этим недвусмысленным утверждением. Во время своих поездок Грета встречается не только с ведущими учеными, но и с политическими лидерами и крупными бизнесменами, изучая вместе с ними научные данные и призывая их к переменам", - говорится в сообщении пресс-службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В сериале будет показано ее путешествие во взрослую жизнь, поскольку она продолжает сталкиваться с последствиями бездействия в реальном мире, а также некоторые спокойные моменты [ее жизни], когда она пишет впечатляющие речи, которые теперь транслируются и анализируются по всему миру", - добавили в Би-би-си.