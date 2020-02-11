Законодатели США критикуют власти Грузии за приговор экс-мэра Тбилиси к тюремному сроку

Решение Верховного суда Грузии приговорить экс-мэра Тбилиси, лидера оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Угулаву к тюремному сроку за растрату более 48 млн лари (более $17 млн) является политически мотивированным насилием над оппозиционными политиками. Об этом во вторник написал глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джим Риш на официальной странице в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я разочарован тем, что Грузия решила усилить политически мотивированное насилие над оппозиционными политиками. Как я сказал министру иностранных дел Грузии [Давиду Залкалиани] на прошлой неделе, распад независимости судебных органов и преследование оппозиции - неприемлемое поведение", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник на арест Угулавы откликнулся и конгрессмен от Республиканской партии США Адам Кинзингер, который назвал подобное решение недемократичным шагом.