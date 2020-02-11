В Ереване в честь Гоар Гаспарян будет названа улица
Участок дороги от улицы Леонида Азгалдяна до комплекса Каскад в административном районе Кентрон Еревана, по адресу Верин Антараин, 19А, до Верин Антараин, 122, будет назван именем народной артистки СССР Гоар Гаспарян.
Как передает «Арменпресс», решение об этом Совет старейшин Еревана принял 11 февраля, во время 1-го заседания 4-й сессии.
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