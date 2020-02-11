СМИ: предприятия в Китае модернизируют свои мощности под производство медицинских масок

Некоторые китайские предприятия, включая производителей авто, детских товаров, фармацевтической продукции, приступили к изготовлению медицинских масок, спрос на которые взлетел в КНР в условиях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом во вторник сообщила газета China Daily.

По данным издания, эти компании либо закупают новые производственные линии, либо временно преобразуют собственные, удовлетворяющие требованиям. Так, расположенная в фармацевтическая компания Harbin Pharmaceutical приобрела две линии по изготовлению защитных масок типа N95. Как ожидается, производство начнется в следующий понедельник, объем выпуска составит 20-30 тыс. штук в день,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Автопроизводитель SGMW - расположенное в Лючжоу на юге Китая совместное предприятие General Motors, китайских SAIC Motor и Liuzhou Wuling Motors - преобразует 12 собственных производственных линий, расположенных в цехе площадью 2 тыс. кв. м под выпуск масок. Как уточняет издание, суточный объем производства может достичь 1,7 млн штук, что в значительной степени облегчит нехватку медицинских товаров в Гуанси-Чжуанском автономном районе, где расположен завод.

Производитель детских подгузников DaddyBaby в восточной провинции Фуцзянь также реконструирует собственные линии производства под выпуск масок и уже к середине февраля будет изготавливать свыше 1 млн единиц продукции в день.

"К 14 февраля производственные линии смогут обеспечить порядка 1,4 млн масок в день, к концу марта этот показатель может достичь 3,5 млн", - приводит газета слова заместителя генерального директора компании Линь Яньтина.