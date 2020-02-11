Зограб Мнацаканян встретился с генеральным директором Организации промышленного развития ООН

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, находящийся в Вене для участия в Международной министерской конференции по ядерной безопасности, встретился с генеральным директором Организации промышленного развития ООН Ли Йонгом. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

На встрече генеральный директор Йонг высоко оценил достижения Армении в направлении экономического развития, сокращения бедности, национализации и реализации Целей устойчивого развития и достигнутые впечатляющие результаты, подчеркнув готовность структуры оказывать последовательное содействие инициативам, выдвигаемым Арменией. Зограб Мнацаканян отметил, что Армения придает большое значение роли организации в процессе реализации повестки стабильного развития ООН до 2030 года.

Выразив удовлетворение многолетним сотрудничеством между Арменией и Организацией промышленного развития ООН, успешной реализацией совместных программ, министр Мнацаканян подтвердил заинтересованность Армении в еще большем укреплении и углублении взаимодействия с организацией.

Министр иностранных дел выразил благодарность за продолжительное содействие, оказываемое Армении со стороны UNIDO в сферах стимулирования инвестиций и экспорта, развития МСБ, управления опасными отходами и агроэкологии.

Коснувшись широкой повестки инициированных правительством Армении реформ, министр иностранных дел представил вниманию генерального директора Йонга шаги, предпринимаемые в направлении борьбы с коррупцией и создания равных экономических возможностей в стране.

В повестке дня развития правительства Мнацаканян в качестве приоритета выделил создание благоприятных условий для экономической революции, основанной на высоких технологиях и инновациях. Обоюдно была отмечена важность полноценного использования инноваций и потенциала высоких технологий в отдельных сферах промышленности.