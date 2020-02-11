Поддержка Байдена в США снизилась до 17%

Уровень поддержки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в этом году, снизился до 17% по всей стране после неудачных для него собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos по заказу агентства Reuters.

Согласно данным опроса, проведенного 6-10 февраля, Байден потерял 5 процентных пунктов по сравнению с результатами предыдущего аналогичного исследования. Бывший вице-президент оказался на втором месте, уступив в борьбе сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, поддержку которому высказали 20% респондентов. Третьим в опросе оказался экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которого поддержали 15% опрошенных. 11% респондентов поддержали сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, 8% - экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.