Полиция применила водометы против демонстрантов в центре Бейрута

Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили во вторник водометы против активистов протестного движения, собравшихся в центре Бейрута. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, группы демонстрантов предприняли попытку прорваться к зданию парламента на Пляс Этуаль, где состоится заседание палаты депутатов, посвященное вынесению вотума доверия правительству во главе с премьер-министром Хасаном Диабом.

Протестующие пытаются также перекрыть набережную Бейрута в районе гостиницы "Финиция", чтобы помешать законодателям прибыть в парламентский дворец. Стражам порядка пока удается сдерживать толпу демонстрантов, полицейским помогают армейские патрули, которые были введены в город ранним утром,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

6 февраля кабинет Диаба утвердил программу реформ, направленных на стабилизацию ситуации в экономике страны. Антикризисный план предусматривает ряд болезненных мер по предотвращению финансового коллапса, учитывая, что госдолг Ливана достиг $85 млрд, а национальная валюта - ливанский фунт - обесценилась на 33%. Кабинет готовит также судебную реформу и серию мероприятий по борьбе с коррупцией.