СМИ: суд отменил постановление о задержании вице-президента Аргентины Фернандес де Киршнер

Кассационный суд в Аргентине отменил постановление о необходимости задержать вице-президента и экс-главу государства Кристину Фернандес де Киршнер до завершения рассмотрения дела о коррупции. Об этом сообщила в понедельник аргентинская газета La Nacion.

По ее данным, судьи не увидели достаточных оснований считать, что экс-президент может бежать из страны или пытаться препятствовать расследованию в отношении нее,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее суд отменил постановление о задержании Фернандес де Киршнер в рамках расследования дела о препятствовании расследованию теракта. От ареста экс-главу государства, которая с декабря 2017 года по декабрь 2019 года занимала пост сенатора, защищал парламентский иммунитет.