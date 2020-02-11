У партии “Процветающая Армения” пока нет решения об участии в кампании предстоящего референдума

Фракция “Процветающая Армения” решение о пребывании в лагере “да” или в лагере “нет” референдума по конституционным изменениям примет на предстоящем заседании, на данный момент решения пока нет.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции Гагик Царукян, отвечая на вопрос: “Они сторонники “да” или “нет”?”.

“Мы созовем заседание совета, обсудим и объявим нашу точку зрения”, - сказал Царукян и не пожелал выразить свою личную точку зрения, чтобы косвенно не оказать влияния на решение членов фракции.

Он отметил, что они выступали за идею референдума. Царукян напомнил, что депутат от фракции Микаел Мелкумян выступил с трибуны НС и выразил свою точку зрения, что они готовы к 24-часовой работе, чтобы полноценно обсудить проект и сохранить его правовую сторону. Мы ждали отзыва, но его не последовало, поэтому мы и не приняли участия в голосовании”, - сказал Царукян.

На вопрос, возможно ли, чтобы оппозиционные партнеры обратились в КС, чтобы оспорить вопрос проведения референдума. “Поскольку Конституционный суд является заинтересованной стороной, мы воздержимся от этого”, - ответил Гагик Царукян.

Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Фракция “Мой шаг” Национального собрания Республики Армения предложила прекратить срок полномочий председателя Конституционного суда и шести членов Конституционного суда. Однако, “Мой шаг”, в первом чтении проголосовал против представленного ими же проекта, предложив провести по этому вопросу референдум. Решение о проведении референдума на заседании НС было принято лишь голосами “за” членов фракции “Мой шаг”.