На труднопроходимых участках дорог Гегаркуника проводятся очистительные работы

По состоянию на утренние часы 11 февраля в Гегаркуникской области все еще есть труднопроходимые дороги. Проводятся соответствующие работы по их очистке и обработке. Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела транспорта и дорожного строительства управления градостроительства областной администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, работы по очистке дорог в основном ведутся по пяти направлениям Варденисского района и на перевале Варденяц.

Благодаря усилиям дорожных строителей 10 февраля в 9 из 14 труднопроходимых направлений на территории Вардениса удалось обеспечить транспортное движение. “По состоянию на утренние часы 11 февраля труднопроходимы дороги, ведущие в населенные пункты Вардениса: Айрк, Ахпрадзор, Кахакн, Кут, Азат. Работы по очистке сейчас ведутся в полном объеме и по всем направлениям, за исключением Айрка, куда очищающая техника будет доставлена после полудня. По всей вероятности, с вечера 11 февраля проходимость всех дорог Гегаркуникской области уже будет обеспечена. На перевале Варденяц также обеспечена проходимость дороги, а сейчас ведутся работы по очистке от снежного покрова. Остальные участки дорог области, которые покрыты гололедом, обрабатываются солью и песком. На территории Вардениса и на перевале Варденяц снежный слой достигает полуметра, не считая накопленного в результате метели”, - представил ситуацию Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян