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В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.

Точное число человек, которых могут эвакуировать, не уточняется. это решение связано с тем, что эти категории людей наиболее подвержены заражению коронавирусом. Кроме того, многие из них начали испытывать стресс в связи с долгим нахождением в замкнутом пространстве. Около 80% пассажиров судна старше 60 лет. Из них 215 более 80 лет, а 11 - более 90,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, число случаев заражения коронавирусом на лайнере сейчас составляет 135. Все заболевшие эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

 




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БелТА


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