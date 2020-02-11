Мы с тобой, Китай: армянская община опубликовала видеоматериал о поддержке, оказываемой китайцам

Армянская община Китая распространила в интернете видеоматериал о поддержке, оказываемой китайцам, борющихся с коронавирусом. В ролике армяне, живущие в разных уголках Китая, Гонконге и в Армении, подчеркивают, что любят Китай, уверены, что страна и народ смогут преодолеть коронавирус. Они используют фразу “Jia You”, содержащую в себе призыв поддержки.

Как передает «Арменпресс», видеоматериал на своей странице в Facebook опубликовал председатель армянской общины Китая и Гонконга, председатель Ассоциации “Fin tech” Гонконга Генри Арсланян.

Он сделал запись, сказав, что гордится тем, что снял этот трогательный ролик #China для оказания поддержки армянской общины Китая китайцам в борьбе с коронавирусом.

В видеоматериале говорит и сам Арсланян. “Дорогие китайские друзья, надеюсь, Вы знаете, что в эти тяжелые времена наша армянская община и армяне всего мира всегда будут рядом с Вами, помогут и поддержат Вас”, - говорит он.

Китай уже несколько недель борется с коронавирусом, который распространился не только в Китае, но и в других странах мира, и унес жизни людей.

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV в Китае, за сутки увеличилось на 108 человек, в общей сложности погибли 1 016 человек, но почти 4 тысячи человек выздоровели. По состоянию на 11 февраля число случаев заражения в стране достигло 42 638 человек.