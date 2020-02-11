"Оскар" обновил антирекорд по просмотрам

Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby. Соответствующие данные опубликовала в понедельник исследовательская компания Nielsen по заказу телекомпании ABC.

Согласно подсчетам ее специалистов, на этот раз церемонию, которая уже второй год подряд проходила без официального ведущего, посмотрели всего 23,6 млн человек. Предыдущий антирекорд по телевизионным рейтингам был установлен в 2018 году, когда счетчик зрителей главного ежегодного события в мире кино остановился на 26,5 млн. Пятилетняя тенденция к снижению числа телезрителей церемонии вручения "Оскара" была, казалось, прервана в прошлом году, когда ее посмотрели 29,6 млн человек, однако текущий год ознаменовался самыми низкими рейтингами за всю историю подведения таких итогов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За последние 20 лет наиболее успешной по количеству телезрителей выдалась церемония вручения премии Американской академии киноискусств 2014 года. Тогда ее посмотрели 43,7 млн человек.