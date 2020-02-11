Бывший министр финансов РА, бывший председатель КГД Гагик Хачатрян переведен в медицинский центр. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении адвоката Гагика Хачатряна.

«Проблемы со здоровьем были зафиксированы 22 января, и ситуация, по сути, не изменилась. После многочисленных жалоб и запросов от нас по этому вопросу, в которых мы отметили, что даже видим действия, содержащие признаки преступления, а также когда этот вопрос подняли средства массовой информации, и когда мы обратились к омбудсмену, Хачатрян был позже переведен в медицинский центр, несмотря на то, что в медицинском отношении никаких изменений не произошло», - сказал член адвокатской группы Ерем Саргсян.

Гагик Хачатрян обвиняется в организации особо крупных растратах и находится в заключении около шести месяцев. Выдвинутое обвинение он не принимает.