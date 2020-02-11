СНБ сообщает о раскрытии случая создания звена финансовой пирамиды

Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает о создании звена финансовой пирамиды и выявлении случаев привлечения в него особо крупных сумм. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности Армении, оставаясь верной своему функциям защиты прав граждан от внутренних и внешних угроз, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках полномочий, отведенных законом в сфере борьбы с преступностью, раскрыла случай создания звена финансовой пирамиды, ее руководства и привлечения в нее особо крупных сумм.

Согласно полученным фактическим данным, группа граждан Армении, преследуя цель расширить деятельность зарегистрированной за рубежом организации, предоставляющей туристические услуги через интернет-сайт, с присущими финансовой пирамиде признаками на территории Армении, с ноября 2018 года во время различных разговоров и курсов рекламировали возможность получения дохода при оплате услуг организации.

В результате вышеупомянутые лица убедили многих граждан Армении принять участие в “бизнес-программе” организации и, фактически, по предварительному сговору, создали и руководили звеном финансовой пирамиды, привлекая в нее суммы в особо крупных размерах, причем материальная выгода присоединившихся лиц была обусловлена исключительно за счет сумм, полученных от привлечения новых инвесторов.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА по соответствующей статье Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие, предпринимаются меры по выяснению всех вовлеченных в преступную схему лиц, даче равноценной деяниям уголовно-правовой оценки и уточнению причиненного ущерба”.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.