Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу

Проливные дожди, обрушившиеся на самый населенный город Бразилии Сан-Паулу с вечера воскресенья, привели к наводнениям на улицах и оползням, сообщает бразильский портал G1.

Согласно данным портала, уровень выпавших за сутки осадков стал самым высоким, зафиксированным в феврале, за последние 37 лет. В результате ливней реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов, чего не происходило с 2016 года.

Дожди и вызванные ими наводнения привели к нарушению работы общественного транспорта. Некоторые линии будут функционировать с перебоями и во вторник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также, по словам мэра, из-за дождей были отменены занятия в более чем 40 школах города.