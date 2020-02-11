ЦИК распределила должности в участковых комиссиях на выборах в местные органы власти

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распределила посты председателей и секретарей комиссий участковых и внеочередных выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 15 марта.

Как сообщает «Арменпресс», на выборах, которые пройдут в 5 общинах, блок партий «Мой шаг» НС будет иметь 4 места для председателя и 3 места для секретаря, “Процветающая Армения” – по одному месту председателя и секретаря, а “Просвещенная Армения” – одно место секретаря.

«В участковой избирательной комиссии общины Чкалов как председателя, так и секретаря назначит блок “Мой шаг”, в общине Геганист председателя назначит ППА, а секретаря блока – “Мой шаг”, председателя и секретаря Нахапетавана назначит блок “Мой шаг”, председатель в Туфашене будет назначен альянсом “Мой шаг”, а секретарь - ППА. В общине Агарак председателя участковой избирательной комиссии назначит “Мой шаг”, а секретаря - партия “Просвещенная Армения”, - сказал председатель ЦИК Тигран Мукучян.